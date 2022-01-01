  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأونروا بغزة" توضح حقيقة منع زيارات أولياء الأمور للمدارس

الأحد 11 سبتمبر 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا بغزة" توضح حقيقة منع زيارات أولياء الأمور للمدارس



غزة/ سما /

قال مدير برنامج التعليم بـ "الأونروا" في غزة فريد أبو عاذرة، صباح اليوم الأحد، إنه لا صحة لوجود قرار من قبل إدارة الوكالة بمنع زيارات أولياء الأمور للمدارس، عقب حادثة اعتداء أب على ابنته بإحدى مدارس "الأونروا" شمال قطاع غزة قبل أيام.

وقال أبو عاذرة في حديث إذاعي، إن حادثة الاعتداء منفردة، وعائلة الطفلة تعاملت بكل مسؤولية مع الحدث ورفضت ما حصل.

وأضاف: "الطفلة عادت للبيت بعد مكوثها ليومين في المشفى ونأمل أن تعود قريباً لمقاعد الدراسة وتعويضها ما فات".

وتابع أبو عاذرة: "دائرة الإغاثة في الوكالة تتابع الحادثة، والأمر تحت المتابعة الحديثة لدائرة الحماية والصحة النفسية".

وأشار إلى أن "التعليم" هي عملية تشاركية بين برنامج التربية والتعليم والهيئات التدريسية وأولياء الأمور.

وختم أبو عاذرة قائلا: "نحن نعتز بدعم أولياء الأمور لمعلمينا ولمدريه المدارس والجميع مرحب بهم في مدارسنا".

الأكثر قراءة اليوم

العمل بغزة توضح الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة صبرا وشاتيلا

خبير: العالم قد يصحو على كارثة مروعة تقضي على الأخضر واليابس

صحيفة بريطانية: إنذار بوتين أعاد الأوروبيين إلى رشدهم

هآرتس: "إسرائيل" سعت لإطفاء النار في الضفة لكنها أشعلتها

أسعار صرف العملات

ربع مليون دولار مبيعات "الماعز الشامي" في ترمسعيا

الأخبار الرئيسية

2e08ac3b04b725a1293a76e2e0e4ca45

حكم قضائي إسرائيلي استثنائي بإعادة الحقوق الاجتماعية لعوائل مقدسية

اسرائيل : نتلقى عشرات الانذارت بتنفيذ عمليات انطلاقا من الضفة

69603-1662878974

اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

لهذا السبب .. "هآرتس": إسرائيل طلبت من قطر الضغط على الرئيس عباس

Screenshot_1

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية