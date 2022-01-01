"الأونروا بغزة" توضح حقيقة منع زيارات أولياء الأمور للمدارس

غزة/ سما /

قال مدير برنامج التعليم بـ "الأونروا" في غزة فريد أبو عاذرة، صباح اليوم الأحد، إنه لا صحة لوجود قرار من قبل إدارة الوكالة بمنع زيارات أولياء الأمور للمدارس، عقب حادثة اعتداء أب على ابنته بإحدى مدارس "الأونروا" شمال قطاع غزة قبل أيام.

وقال أبو عاذرة في حديث إذاعي، إن حادثة الاعتداء منفردة، وعائلة الطفلة تعاملت بكل مسؤولية مع الحدث ورفضت ما حصل.

وأضاف: "الطفلة عادت للبيت بعد مكوثها ليومين في المشفى ونأمل أن تعود قريباً لمقاعد الدراسة وتعويضها ما فات".

وتابع أبو عاذرة: "دائرة الإغاثة في الوكالة تتابع الحادثة، والأمر تحت المتابعة الحديثة لدائرة الحماية والصحة النفسية".

وأشار إلى أن "التعليم" هي عملية تشاركية بين برنامج التربية والتعليم والهيئات التدريسية وأولياء الأمور.

وختم أبو عاذرة قائلا: "نحن نعتز بدعم أولياء الأمور لمعلمينا ولمدريه المدارس والجميع مرحب بهم في مدارسنا".