اسرائيل : نتلقى عشرات الانذارت بتنفيذ عمليات انطلاقا من الضفة

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون اسرائيليون، اليوم الاحد، إن هناك العشرات من الإنذارات الساخنة التي تأتي حول وقوع عمليات بالضفة الغربية، مشيرين إلى أن معظمهما يأتي من جنين ونابلس.

واكدت وسائل اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال تواصل العمل وفق حالة التأهب القصوى خشية من تنفيذ عمليات انطلاقا من منطقة شمال الضفة وخاصة مدينتي جنين ونابلس، ونتيجة لذلك اوصت شرطة الاحتلال "باليقظة التامة".

وزعم جهاز "الشاباك" الاسرائيلي انه اعتقل عددا من الفلسطينيين بزعم ضلوعهم في تنفيذ عمليات إطلاق نار في الضفة خلال الشهرين الماضيين، مشيرا الى ان عدد الإنذارات استثنائي مقارنة بالعام الماضي،

وكانت شرطة الاحتلال ادعت أنها أحبطت الخميس الماضي في يافا عملية إطلاق نار بعد اعتقال فلسطيني في حقيبته سلاح وذخيرة، وزعمت أنه اعترف بأنه كان يخطط لتنفيذ عملية في تل أبيب.