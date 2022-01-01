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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 11 سبتمبر 2022 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":  

- هندل يقرر فك الشراكة مع وزيرة الداخلية اييليت شاكد والذهاب الى الانتخابات برئاسة القائمة

- فشل رئيس الحكومة بإقناع رئيسة حزب العمل بالذهاب الى انتخابات بقائمة واحدة مع حزب ميرتس  

- التوقيع بين الجبهة والتجمع على الذهاب للانتخابات بالقائمة المشتركة  

- التوتر في الضفة: إصابة مستوطن بجروح طفيفة في عملية إطلاق نار

- 75 ضحية للاجرام في المجتمع العربي منذ مطلع العام  

* "معاريف":

- للمرة الأولى في التاريخ: بث حي ومباشر لجلوس الملك الجديد في بريطانيا  

- فشل لبيد في اقناع ميخائيلي بالوحدة مع ميرتس  

- ميخائيلي: الهدف منع نتنياهو من الوصول للسلطة  

- هندل فك الشراكة مع شاكيد  

- تقدم في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل  

- ليبرمان: نتنياهو يبني ماكنة لبث السم بالمجتمع الإسرائيلي  

- ايمن عودة: على لبيد وغانتس ان يتعرقا كثيرا من اجل ان نوصي على احدهما بتشكيل الحكومة  

* "هآرتس":

- تخوف إسرائيلي غير مسبوق من خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الامن: قد يؤدي الى غليان الضفة  

- فرنسا وبريطانيا وألمانيا: ايران تشكل خطرا على توقيع الاتفاق النووي  

- اطلاق الرصاص على إسرائيلي قرب الجدار والجيش يقول إنه حاول تهريب فلسطينيين

#الصحف الإسرائيلية

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