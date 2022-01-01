فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- هندل يقرر فك الشراكة مع وزيرة الداخلية اييليت شاكد والذهاب الى الانتخابات برئاسة القائمة
- فشل رئيس الحكومة بإقناع رئيسة حزب العمل بالذهاب الى انتخابات بقائمة واحدة مع حزب ميرتس
- التوقيع بين الجبهة والتجمع على الذهاب للانتخابات بالقائمة المشتركة
- التوتر في الضفة: إصابة مستوطن بجروح طفيفة في عملية إطلاق نار
- 75 ضحية للاجرام في المجتمع العربي منذ مطلع العام
* "معاريف":
- للمرة الأولى في التاريخ: بث حي ومباشر لجلوس الملك الجديد في بريطانيا
- فشل لبيد في اقناع ميخائيلي بالوحدة مع ميرتس
- ميخائيلي: الهدف منع نتنياهو من الوصول للسلطة
- هندل فك الشراكة مع شاكيد
- تقدم في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
- ليبرمان: نتنياهو يبني ماكنة لبث السم بالمجتمع الإسرائيلي
- ايمن عودة: على لبيد وغانتس ان يتعرقا كثيرا من اجل ان نوصي على احدهما بتشكيل الحكومة
* "هآرتس":
- تخوف إسرائيلي غير مسبوق من خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الامن: قد يؤدي الى غليان الضفة
- فرنسا وبريطانيا وألمانيا: ايران تشكل خطرا على توقيع الاتفاق النووي
- اطلاق الرصاص على إسرائيلي قرب الجدار والجيش يقول إنه حاول تهريب فلسطينيين