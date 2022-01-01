رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها التحذير من استشهاد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، وتنظيم فعالية مساندة له وسط مدينة رام الله.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهنئ الملك تشارلز الثالث لمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة

- وقفة إسناد للأسير ناصر أبو حميد وسط رام الله وتحذيرات من استشهاده في أية لحظة

- الاحتلال يقتحم دير نظام ويغلق مدخلي قرى بني زيد الغربية وبيت أمر

- مستوطنون واصلوا أعمال البناء في محيط نبع الساكوت بالأغوار وقطعوا 25 شجرة زيتون في قريوت

- مصرع مواطنين واصابة ثالث بجروح خطيرة إثر حادثي سير في سلفيت ورام الله

- أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة

- مسؤول كويتي: المعلم الفلسطيني أثبت جدارته في العملية التعليمية

- جنازة الملكة إليزابيث في 19 الجاري.. وتنصيب تشارلز الثالث ملكا للملكة المتحدة

* "القدس":

- المستوطنون يواصلون البناء في "نبع الساكوت" واغلاق مداخل قرى بالضفة

- التحذير مجددا من استشهاد الأسير أبو حميد

- تنصيب تشارلز رسميا ملكا لبريطانيا وجنازة الملكة إليزابيث في 19 أيلول

* "الأيام":

- الرئيس يهنئ الملك تشارلز الثالث لمناسبة اعتلائه العرش

- الأسير أبو حميد قد يستشهد في أي لحظة

- الاحتلال يقمع مسيرة شعبية في كفر قدوم وإغلاق مدخل بيت أمر وطريق قرى بني زيد والمستوطنون يواصلون إقامة إنشاءات في الأغوار

- الحكم بسجن شابين من حيفا على خلفية هبة الكرامة

- أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة