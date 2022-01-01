  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

لهذا السبب .. مقربون من عودة يطالبونه بالاستقالة

الأحد 11 سبتمبر 2022 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. مقربون من عودة يطالبونه بالاستقالة



القدس المحتلة / سما /

طالب مقربون من رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، أيمن عودة، بالاستقالة من منصبه بعد الكشف عن الاتفاق بين الجبهة وبين التجمع الوطني الديموقراطي بخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي في قائمة مشتركة.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الجبهة بالانسحاب من كتلة اليسار الوسط وعدم التوصية بأي مرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات.

وأفيد أن عودة لم يكن على علم بتفاصيل الاتفاق، وأن موقفه بات موقف الأقلية في الجبهة ولذا فعليه أن يتنحى عن رئاستها. كما جاء في هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.


وجاء في الاتفاق أن القائمة المشتركة لن تكون جزءًا من الكتلتين المتنافستين على السلطة ما لم تتوقف الحكومة الإسرائيلية عن تطبيق سياسة الاحتلال والتمييز وأن لا توجد حاليًا أي شخصية تستوفي شروط القائمة لتشكيل الحكومة.

يشار إلى أن القائمة الجديدة تستبعد الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي وتضع أمامها شروطًا للانضمام إلى القائمة المشتركة الجديدة.

الأكثر قراءة اليوم

العمل بغزة توضح الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة صبرا وشاتيلا

خبير: العالم قد يصحو على كارثة مروعة تقضي على الأخضر واليابس

بيروت : الامن اللبناني يعتقل طبيباً سوريا جند أشقاءه الضباط لمصلحة الموساد

حماة تقتل زوج ابنتها وتحرق جثته في الأردن

صحيفة بريطانية: إنذار بوتين أعاد الأوروبيين إلى رشدهم

هآرتس: "إسرائيل" سعت لإطفاء النار في الضفة لكنها أشعلتها

الأخبار الرئيسية

Screenshot_1

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

العمل بغزة توضح الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل

جهود فلسطينية وأممية لتحقيق "الأمنية الأخيرة" للأسير ناصر أبو حميد

صحيفة: عناصر "جاذبة" للأردن في خطاب حماس الأخير

هل تأثر الرئيس عباس بالضغط الذي تمارسه "إسرائيل" عليه لمحاربة المقاومة ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية