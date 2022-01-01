الطقس: اجواء حارة نسبيا والحرارة فوق معدلها السنوي بنحو درجتين

رام الله / سما /

يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الاثنين يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.