راصد جوي يكشف موعد انتهاء الكتلة الهوائية الحارة في فلسطين

غزة/سما/

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن الكتلة الهوائية الحارة الحالية ( حارة- حارة نسبياً) والتي ضربت فلسطين منذ الخميس الماضي أن يستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع الحالي.

وبين العلامي في تصريح صحفي اليوم السبت 10/9/2022م، أن تأثير الكتلة الهوائية سيستمر خلال اليومين المقبلين، وستشهد فيها الاجواء خلال ساعات النهار ما بين حارة نسبياً في المناطق الجبلية والمرتفعة وحارة في بقية المناطق الفلسطينية، لافتاً إلى أن درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين لن يطرأ عليها أي تغيير وستبقى حول معدلاتها السنوية في غالبية المناطق.



وبشأن ما سيعقب الكتلة الهوائية، أوضح أن باقي أيام الأسبوع " الثلاثاء والأربعاء والخميس" من المتوقع أن تتأثر فيها الأجواء بكتلة هوائية أقل حرارة لا تصل حد البرودة أو أن تحدث تغييراً جذرياً في طبيعية الأجواء الصيفية، لكن ستكون أجوائها أقل من أجواء الكتلة الحالية ويطراً خلالها انخفاض لدرجات الحرارة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية.

كما أوضح الراصد الجوي أن الأجواء الليلية خلال الأيام الثلاثة، متوقع أن تكون فيها الأجواء صيفية لطيفة معتدلة مائلة للبرودة يصحبها ظهور كميات من السحب على مرتفعات مختلفة مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق خلال يومي الأربعاء والخميس.

"ويوم الجمعة ستبدأ درجات الحرارة بالعودة للارتفاع وصولاً لدرجات أجواء الكتلة الهوائية الحالية التي تضرب البلاد، ولكن ستبقى درجاتها بحدود الوضع الطبيعي لمعدلات الصيف"، وفق المتنبئ العلامي



وحول موسم الشتاء المتوقع، أكد أن موسم الشتاء على فلسطين من المبكر التنبؤ بطبيعته، لكن فلسطين بشكل مبدئي لن يكون تأثيرها بذات التأثير على العالم جراء ظاهرة الاحتباس الحراري ومعطيات فلسطين تختلف عن العالم بشكل مباشر، مبيناً أن نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل من الممكن أن تتكون لمحة أو تصور مبدئي عن طبيعية الموسم الجوي خلال فترة فصل الشتاء القادم