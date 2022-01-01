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هنية يصل موسكو على رأس وفد قيادي من حماس

السبت 10 سبتمبر 2022 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يصل موسكو على رأس وفد قيادي من حماس



موسكو/سما/

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعددا من القادة والمسؤولين الروس.

ويضم وفد قيادة الحركة كلا من الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق والدكتور ماهر صلاح.حسب ما ذكر مكتب هنية


وقال طاهر النونو المستشار الاعلامي لرئيس الحركة إن "هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية سوف تستمر عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية."

وأضاف "تأتي هذه الزيارة في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ سيجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة مع روسيا ومواقفها من فلسطين".

#اسماعيل هنية

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