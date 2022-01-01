صحيفة: إنجاز 95% من اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل"

بيروت/سما/

كشفت صحيفة النهار اللبنانية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أكد أن "95 في المئة من اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل منجز".

وأضاف عبد الله بو حبيب، في حوار له مع الصحيفة، أن "أسباب تأجيل الإتفاق إلى الآن يعود إلى ظروف سياسية موضوعية مستمرّة، منها المتصل بالوضع الحكومي في البلاد، وبالانتخابات المرتقبة في إسرائيل".

وتابع عبد الله بو حبيب، أن "حزب الله حزب لبناني له حرية الحركة، ونحن لا نرضى باستعمال القوة"، موضحا "من الصعب التكهّن بما إن كانت تهديدات الحزب مجدية، لكن سفينة التنقيب تأخّرت عن بدء العمل في سبتمبر/أيلول، وثمة تكهّن بأن يكون الأمر مرتبطاً بالتهديد والاتفاق في آن واحد".

وكان الوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان في قضية الحدود البحرية، عاموس هوكشتين، قد التقى أمس الجمعة، بالرئيس اللبناني ميشيل عون في قصره ببعبدا، ووصف التقدم بأنه "إيجابي للغاية".



وتم تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش وعليه ابلغت شركة انرجيان المسؤولين الأمنيين في إسرائيل عن تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش، الذي كان من المقرر أن يبدأ مطلع أيلول/سبتمبر الحالي. وبحسب التقديرات سيتم تأجيل استخراج الغاز حتى شهر نهاية تشرين أول/أكتوبر وربما أبعد من ذلك.