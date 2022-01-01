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الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج

السبت 10 سبتمبر 2022 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج



طهران/سما/

احتجزت بحرية الحرس الثوري الإيراني سفينة "أجنبية" في مياه الخليج كانت تقوم بتهريب الوقود وأوقفت طاقمها؛ حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم، السبت.

ونقل موقع التلفزيون الإيراني عن قائد المنطقة الثانية في بحرية الحرس الثوري، رمضان زيراهي، قوله إنه "جرى توقيف سفينة أجنبية كانت تحمل على متنها 757 ألف ليتر من الوقود المهرّب".

وأضاف أن "أفراد الطاقم السبعة وهم من الأجانب، جرى توقيفهم وتسليمهم إلى السلطة القضائية"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

ومما يذكر أنه غالبا ما تعلن القوات الإيرانية توقيف سفن صغيرة وقوارب تهرب الوقود في منطقة الخليج التي يمر عبرها قسم كبير من إنتاج النفط العالمي.

#الحرس الثوري الايراني #مياه الخليج

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