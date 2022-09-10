بالفيديو: لفتة جميلة من مشجعي نادي شباب رفح للشهيد القائد خالد منصور

رفح/سما/

في لفتة جميلة من مشجعي نادي شباب رفح ، رفع مشجعو النادي صورة الشهيد القائد الكبير خالد منصور في المباراة التي جمعت نادي شباب رفح ونادي اتحاد خانيونس وذلك في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2023/2022م أمس الجمعة .

وصدحت حناجر المشعين بالقول " يا أبو الراغب ودعناك ... حور الجنة بتستناك …الزعيم الرفحاوي ما بنساك …"

هتافات الجماهير للشهيد القائد الكبير خالد منصور خلال مباراة بين نادي شباب رفح ونادي اتحاد خانيونس..

ليس غريباً على جمهور نادي شباب رفح هذا التكريم والوفاء للقائد خالد منصور ،

كل الحب لكم .#خالد_منصور#شباب_رفح#رفح pic.twitter.com/Iojwhmxcsu — رشدي النخالة (@roshdialnkhala) September 10, 2022

وكان الشهيد القائد خالد سعيد منصور محباً للرياضة، وأحد مؤسسي لعبة كمال الاجسام في نادي خدمات رفح إلى جانب نخبة من الرياضيين، حيث بدأ مسيرته لاعباً أواسط عقد التسعينات، لما يتمتع به من قوة بدنية ورغبة في العطاء لهذه الرياضة منذ صغره.

‫وشارك الشهيد "أبومنصور" في العديد من البطولات التي نظمها اتحاد كمال الأجسام على صالات القطاع وفي المواسم الرياضيّة، وحصل على العديد من الألقاب المحليّة، أبرزها كأس القطاع في اللعبة عام 1996، قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب الذي أبدع فيه.



‫كما يعدُّ الشهيد القائد خالد منصور عضواً في الجمعية العمومية في نادي خدمات رفح- أحد أكبر الأندية تتويجاً بالألقاب الرسميّة والتنشيطية، وكان من المناصرين لفريق كرة القدم في النادي والداعمين لمسيرته المتوجة حتى استشهاده.