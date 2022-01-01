صحيفة بريطانية: إنذار بوتين أعاد الأوروبيين إلى رشدهم

لندن/سما/

قال الصحفي توم ريس في مقالة نشرتها صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجبر الاتحاد الأوروبي على التخلي عن فكرة فرض سقف لأسعار الغاز المستورد من روسيا.

وأضافت المقالة: "لم تباشر بروكسل في تدابير تحديد سعر الغاز الروسي بعد تحذير الرئيس بوتين من أن روسيا ستوقف توريد الغاز في حال اتخاذ مثل هذا القرار".

ووفقا لكاتب المقالة، خلال الاجتماع الأخير طلب الوزراء من المفوضية الأوروبية وضع خطة مفصلة لتخفيف التوترات في أسواق الطاقة.



ويضيف توم ريس، أن أوروبا تشهد حاليا أزمة قوية ناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وبسبب النقص في مواردها. وقال: "يحاول الوزراء في بروكسل بشكل عاجل الاستعداد لفصل الشتاء القاسي".

في وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في تعليقه على فكرة وضع سقف لأسعار موارد الطاقة الروسية، على أن الغرب ليس في وضع يسمح له بإملاء شروطه على موسكو. وحث بوتين القادة الأوروبيين -الأطلسيين على العودة إلى رشدهم.