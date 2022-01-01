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مستوطنون يواصلون أعمال بناء في محيط نبع عين الساكوت في الأغوار

السبت 10 سبتمبر 2022 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يواصلون أعمال بناء في محيط نبع عين الساكوت في الأغوار



الاغوار/سما/

يواصل مستوطنون، اليوم السبت، بناء مرافق في محيط نبع عين الساكوت في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين قاموا مؤخرا بتشييد مظلات على النبع، تمهيدا لإكمال السيطرة عليه وتحويله إلى منتجع سياحي، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه.

وكان المستوطنون، قد شرعوا قبل حوالي شهر ببناء إنشاءات من الاسمنت والحديد في المنطقة، وقاموا قبل حوالي عامين بوضع بوابات حديدية في محيط عين الساكوت.

وتشهد منطقة الأغوار الشمالية نشاطا متصاعدا من قبل المستوطنين للاستيلاء على ينابيع وعيون المياه في الأغوار الشمالية، وأحكم المستوطنون سيطرتهم على نبع خلة خضر من خلال وضع مرافق في محيطها ومنع الفلسطينيين من الاقتراب منها مؤخرا، إضافة إلى الاستيلاء على نبع عين الحلوة بذات الطريقة قبل حوالي عامين.

#مستوطنون #الاغوار

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