"الجهاد" تبارك عملية الخليل وتؤكد: تهديدات الاحتلال تزيد المقاومة شراسة

غزة / سما /

باركت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عملية حرق البرج العسكري على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة والتي تسببت بإصابة 7 جنود إسرائيليين بجراح مختلة، مؤكدة أن العملة نتاج طبيعي ومشروع لمقاومة الاحتلال الذي يستهدف القرى والمدن والأسرى الفلسطينيين.

وقال المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة المحتلة طارق عز الدين: "نعيش اليوم ثورة حقيقية مسلحة، تتسع رقعتها في الضفة المحتلة، وهي تأتي نتاجاً لتصاعد وتيرة الإجرام الصهيوني بحق أبناء شعبنا، ورفع وتيرة التهديدات لشن عمليات عسكرية تزيد المقاومة شراسة قوة وصلابة".

وأضاف: "إن كتيبة جنين البطولية وطوباس وطولكرم، باتت رمزاً ونموذجاً للمقاومة في الضفة، وما شاهدناه اليوم في الخليل هو امتداد لهذه المقاومة الباسلة، وهو نهج طبيعي، والواقع الحقيقي الذي يجب أن تنتهجه المقاومة في ضرب الاحتلال".

وأوضح أن الإجرام الإسرائيلي هو من سيشعل الثورة بالضفة المحتلة، وستتسع رقعتها، قائلًا: "إن الرد على الاحتلال يجب أن يكون بذات الطريقة التي يمارسها علينا، لأن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة، والكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير أرضنا من الاحتلال".