شاهد.. مجلس العرش يعلن رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة

وكالات / سما /

أعلن مجلس الجلوس على العرش اليوم السبت، رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، خلفًا للراحلة إليزابيث الثانية التي أُعلن عن وفاتها الخميس.

ووقع أعضاء مجلس الجلوس على العرش على إعلان تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة.

وعقب ذلك، قال تشارلز الثالث: "خسارتنا لا تعوض بوفاة الملكة إليزابيث الثانية"، مضيفا أن "الملكة إليزابيث الثانية قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم".

وأضاف: "سأسعى خلال حكمي لمتابعة المثال الملهم المترسخ في دستورنا".

وتابع: "أقسم على أنني سأحافظ على بقاء الديانة البروتستانتية".

واحتل نبأ وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية صدارة صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي العالمية.

وأعرب زعماء وساسة حول العالم عن مواساتهم للعائلة الملكية البريطانية ورعايا الملكة الراحلة.

وأُعلن الحداد على رحيل الملكة إليزابيث الثانية ونُكّست الأعلام في عدد من الدول العربية، بينها لبنان والأردن والبحرين والكويت والإمارات وعمان.