البكري: نعمل في وزارة الأوقاف على نهضة العلم الشرعي ومراكز تحفيظ القرآن

رام الله / سما /

أكد الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعمل في استراتيجية جديدة للنهوض بالعلم الشرعي بما يشمل الكليات الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف في قلقيلية والظاهرية، والمدارس الشرعية المنتشرة في أغلب المحافظات والتي تعمل على إيجاد الطالب الملتزم بالعلم الشرعي والمؤهل للقيام بدوره داخل المجتمع سواء في المسجد أو الشارع. مضيفاً بأن الوزارة داعمة قوية لنشاطات لجان الزكاة والإشراف على عملها بشكل عام والتعليمي على وجه الخصوص، خاصة لجنة زكاة نابلس من خلال مدرسة أكاديمية القرآن الكريم التي تحتضن حفاظ القرآن الكريم وترعاهم.

جاء ذلك خلال مشاركة البكري في حفل تكريم طلبة الثانوية العامة "أقمار نابلس" للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ في أكاديمية القرآن الكريم التابعة للجنة زكاة نابلس.

وقال البكري بأن الوزارة تعمل على تأسيس معاهد أزهرية شرعية بالتنسيق مع الأزهر الشريف في مصر، وسيتم تأسيس المعهد الثاني منها في مدينة نابلس حيث تم إنشاء المعهد الأزهري الشرعي الأول في مدينة الخليل.

وهنأ البكري الطلبة على نجاحهم وتفوقهم طالباً منهم أن يكونوا خير رسول لمدرستهم القرآنية سواء في جامعتهم أو في مجتمعهم.