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حماة تقتل زوج ابنتها وتحرق جثته في الأردن

السبت 10 سبتمبر 2022 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماة تقتل زوج ابنتها وتحرق جثته في الأردن



عمان / سما /

شهد الشارع الأردني جريمة غريبة من نوعها، عندما أقدمت حماة على قتل صهرها وحرق جثته في محافظة معان جنوب البلاد.

ونقلت مواقع محلية على لسان مصادر أمنية قولها، إن الضحية شاب ثلاثيني من منطقة الطاحونة غرب مدينة معان، لقي مصرعه على يد والدة زوجته، التي اعترفت بارتكابها الجريمة وحرق الجثة في محاولة منها لإخفاء معالم الجريمة.

المصادر ذاتها، أوضحت أن خلافات عائلية بين الطرفين تسببت بالجريمة المروعة، دون إيراد تفاصيل عن طريقة تنفيذ الحماة لجريمة القتل.

وفور انتشار أنباء الجريمة، توجهت قوات الأمن لمكان الحادثة، وعمدت إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب أعمال عدائية من قبل عائلة المجني عليه ردًا على عائلة القاتلة.

وبحسب العادات والتقاليد المتبعة، تم أخذ عطوة أمنية مدتها 3 أيام وثلث من عائلة المجني عليه، كما تم إجلاء أقارب القاتلة.

وشهد الشارع الأردني في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في عدد الجرائم، إذ شهد، يوم الجمعة، أيضًا جريمة قتل مروعة عندما أقدم أب على إطلاق نار صوب أبنائه الثلاثة في منطقة يرقا بمحافظة البلقاء، ما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين إصابة أحدهما خطيرة.

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