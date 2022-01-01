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بايدن يعتبر صناعة أشباه الموصلات مسألة "أمن قومي"

السبت 10 سبتمبر 2022 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعتبر صناعة أشباه الموصلات مسألة "أمن قومي"



وكالات / سما /

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال افتتاحه مصنعا لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو (شرق) أن تصنيع هذه المكونات الإلكترونية هو مسألة "أمن قومي"، ولا سيما في مواجهة الطموحات الصينية.

وقال بايدن في الموقع الذي تنوي فيه شركة "إنتل" (Intel) استثمار مبلغ ضخم قدره 20 مليار دولار "كل هذا في مصلحة اقتصادنا، كما أنه من مصلحة أمننا القومي".

وأشاد الرئيس الأميركي بالتشريع الأخير الذي تم تبنيه بمبادرته وسمح بتخصيص 52 مليار دولار من الإعانات لإحياء إنتاج أشباه الموصلات.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنافس الكبير بين الصين والولايات المتحدة.

وقال "لا عجب أن الحزب الشيوعي الصيني حاول بقوة حشد مجتمع الأعمال الأميركي ضد هذا القانون".

ذكر أن أشباه الموصلات هي مواد صلبة ينتقل فيها التيار الكهربائي، وتستخدم على نطاق واسع في مجال الصناعات الإلكترونية.

وأكد بايدن البالغ 79 عاما أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مكونات إلكترونية متقدمة "لأنظمة أسلحة المستقبل التي ستعتمد بشكل متزايد على الرقائق الإلكترونية".

وأضاف "للأسف، نحن لا ننتج حاليا أيا من أشباه الموصلات المتطورة هذه في أميركا اليوم".

واتخذت زيارة الرئيس الأميركي هذه طابعا انتخابيا واضحا مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

#جو بايدن

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