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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 10 سبتمبر 2022 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة انون خلال الأسبوع الماضي (4-9 سبتمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11209 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 10776 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10987 مواطناً و127 أجنبياً، و95 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10576 مواطناً، و153 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل

#حاجز بيت حانون #السفر

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