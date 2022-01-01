  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إقليم بابوا الإندونيسي يتعرض لثلاث هزات أرضية قوية

السبت 10 سبتمبر 2022 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إقليم بابوا الإندونيسي يتعرض لثلاث هزات أرضية قوية



جاكرتا / سما /

ضرب زلزال قوته 6,1 درجات، اليوم السبت، إقليم بابوا الإندونيسي، تلته هزة أخرى شدتها 5,8 درجات بعد بضع دقائق، حسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة، إن الزلزالين سُجلا على عمق 15 كيلومترا، على بعد حوالى 272 كيلومترا من مدينة أبيبورا، فيما ضرب زلزال ثالث بقوة 5,9 درجات المنطقة نفسها، على عمق 32 كيلومترا.

وتحدثت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية في تغريدة عن هزات معتدلة وأضرار محدودة.

تشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

#إندونيسيا #هزات أرضية

الأكثر قراءة اليوم

قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يشعرون بالغضب من كوخافي.. تفاصيل جديدة عن تسلل شاب لتنفيذ عملية في تل أبيب

جيروزاليم بوست: لهذا السبب لم تزر إليزابيث الثانية "إسرائيل"

قيادي بحماس يتحدث عن آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى

قناة عبرية:"إسرائيل" لن تتمكن من البقاء.. وحزب الله قد يعبر الحدود في المعركة القادمة وبأعداد كبيرة

تخوف إسرائيلي من استمرار "كابوس" الجنود الأسرى في غزة

الكشف عن موعد جولة المباحثات الجديدة للمصالحة بين فتح وحماس في الجزائر

قناة عبرية: منذ متى السلطة مسؤولة عن أمن مواطني "إسرائيل" وجنودها؟

الأخبار الرئيسية

حريق برج عسكري

فيديو.. اصابة 7 جنود اسرائيليين جراء استهداف برج عسكري في بيت امر

لبنان

خبير عسكري: التوصل لاتفاق مع لبنان أهم من اتفاقيات التطبيع

تخوف إسرائيلي من استمرار "كابوس" الجنود الأسرى في غزة

إعلام عبري: "إسرائيل" في ورطة وأمام ظاهرة مقلقة

"إسرائيل" تستعد لعملية عسكرية واسعة شمال الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية