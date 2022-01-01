إقليم بابوا الإندونيسي يتعرض لثلاث هزات أرضية قوية

جاكرتا / سما /

ضرب زلزال قوته 6,1 درجات، اليوم السبت، إقليم بابوا الإندونيسي، تلته هزة أخرى شدتها 5,8 درجات بعد بضع دقائق، حسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة، إن الزلزالين سُجلا على عمق 15 كيلومترا، على بعد حوالى 272 كيلومترا من مدينة أبيبورا، فيما ضرب زلزال ثالث بقوة 5,9 درجات المنطقة نفسها، على عمق 32 كيلومترا.

وتحدثت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية في تغريدة عن هزات معتدلة وأضرار محدودة.

تشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.