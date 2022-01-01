  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فروانة: "600" أسير في سجون الاحتلال ويعانون المرض ومعرضون للموت في أي لحظة

السبت 10 سبتمبر 2022 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، إن "600" أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون المرض، بينهم من هو مصاب بأمراض خطيرة كالسرطان ناصر أبو حميد الذي يحتضر في السجن.

وتابع فروانة أنه يوجد من يعاني الإعاقة (الجسدية والنفسية أو الحسية)، وجميعهم يحتجزون في ظروف لا إنسانية، ولا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ويتعرضون للإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم ويؤدي إلى استفحال المرض وقد يكون سببا في استشهاد بعضهم، كما حصل من قبل مع أمثالهم.

دعا فروانة الى ضرورة العمل من أجلهم ومن أجل إنقاذ حياتهم واجب علينا، وتدويل الملف الطبي بات ضرورة ملحة.

#عبدالناصر فروانة

الأكثر قراءة اليوم

قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يشعرون بالغضب من كوخافي.. تفاصيل جديدة عن تسلل شاب لتنفيذ عملية في تل أبيب

جيروزاليم بوست: لهذا السبب لم تزر إليزابيث الثانية "إسرائيل"

قيادي بحماس يتحدث عن آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى

قناة عبرية:"إسرائيل" لن تتمكن من البقاء.. وحزب الله قد يعبر الحدود في المعركة القادمة وبأعداد كبيرة

تخوف إسرائيلي من استمرار "كابوس" الجنود الأسرى في غزة

الكشف عن موعد جولة المباحثات الجديدة للمصالحة بين فتح وحماس في الجزائر

قناة عبرية: منذ متى السلطة مسؤولة عن أمن مواطني "إسرائيل" وجنودها؟

الأخبار الرئيسية

حريق برج عسكري

فيديو.. اصابة 7 جنود اسرائيليين جراء استهداف برج عسكري في بيت امر

لبنان

خبير عسكري: التوصل لاتفاق مع لبنان أهم من اتفاقيات التطبيع

تخوف إسرائيلي من استمرار "كابوس" الجنود الأسرى في غزة

إعلام عبري: "إسرائيل" في ورطة وأمام ظاهرة مقلقة

"إسرائيل" تستعد لعملية عسكرية واسعة شمال الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية