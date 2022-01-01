فروانة: "600" أسير في سجون الاحتلال ويعانون المرض ومعرضون للموت في أي لحظة

غزة / سما /

قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، إن "600" أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون المرض، بينهم من هو مصاب بأمراض خطيرة كالسرطان ناصر أبو حميد الذي يحتضر في السجن.

وتابع فروانة أنه يوجد من يعاني الإعاقة (الجسدية والنفسية أو الحسية)، وجميعهم يحتجزون في ظروف لا إنسانية، ولا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ويتعرضون للإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم ويؤدي إلى استفحال المرض وقد يكون سببا في استشهاد بعضهم، كما حصل من قبل مع أمثالهم.

دعا فروانة الى ضرورة العمل من أجلهم ومن أجل إنقاذ حياتهم واجب علينا، وتدويل الملف الطبي بات ضرورة ملحة.