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74 قتيلا داخل أراضي عام 48 منذ مطلع العام: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الجليل

السبت 10 سبتمبر 2022 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
74 قتيلا داخل أراضي عام 48 منذ مطلع العام: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الجليل



الداخل المحتل / سما /

أعلن، الليلة الماضية، عن وفاة الشاب زين عوض، في العشرينيات من عمره، متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة المزرعة في الجليل داخل أراضي عام 1948.

وفي جريمة أخرى، أصيب شاب يبلغ من العمر (22 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة، في جريمة إطلاق نار قرب بلدة زيمة في باقة الغربية.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل تصاعدا خطيرا في العنف والجريمة في ظل تقاعس وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام، إذ قتل منذ مطلع الأسبوع الجاري 5 أشخاص في جرائم إطلاق نار، بينهم الصحفي نضال إغبارية (44 عاما) في أم الفحم، ومنار الهواري (34 عاما) وابنتها خضرة الهواري (14 عاما) في مدينة اللد.

#جريمة إطلاق نار #الجليل

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