أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر وقوع عشرات الإصابات في الضفة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
-عشرات الإصابات في الضفة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين
- جنرال إسرائيلي لجنوده: اقتلوا العرب وهم هاربون
- منصور: كل قاعات الأمم المتحدة لا تكفي لاستيعاب ضحايا الإرهاب الفلسطينيين
- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من السفير نوفل يعزيه فيه بوفاة ابنة شقيقه
- وفاة مريضين بالسرطان من غزة منعتهم إسرائيل من السفر لتلقي العلاج
- أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس
- فريق «السايبر» التابع للأجهزة الأمنية يفك التشفير الذي تعرضت له خوادم وزارة الصحة جراء القرصنة
- وقفات أمام مقار «غوغل» و«أمازون» في مدن أميركية احتجاجا على تعاونهما مع إسرائيل
- كندا: 20 منظمة ومئات الناشطين يطالبون الحزب الديمقراطي بالانسحاب من لجنة الصداقة البرلمانية مع اسرائيل
- استطلاع: تزايد قوة معسكر نتنياهو دون الحصول على أغلبية في "الكنيست"
- سلطات الاحتلال تستأنف مشروعها التهويدي في النقب
- كوريا الشمالية تتبنى قانونا يسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية
- الوسيط الأميركي: «تقدم جيد جدا» في محادثات النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل
- "العدل الأميركية" تقرر الاستئناف على قرار تعيين خبير لفحص الوثائق المصادرة من مقر ترامب
"الأيام":
- مسيرات الجمعة: قمع ومواجهات وإصابات والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم
- لليوم الثاني.. إصابات بينها بالرصاص الحي واعتقال شاب خلال مواجهات في سنجل
- الاحتلال يعتقل شابا في الشيخ جراح بعد اعتداء المستوطنين عليه
- "الشاباك" يعتقل فلسطينيين بزعم الضلوع في عمليات إطلاق نار بالضفة
- قناة عبرية: الاحتلال يهدد بعملية واسعة في شمال الضفة ويستدعي آلاف الجند
- وزير خارجية الإمارات يزور إسرائيل في ذكرى التطبيع
- سقوط "مسيرة" إسرائيلية في "المتوسط" قرب حدود لبنان
"القدس":
- توسیع مستوطنتين على أراضي جبع وحزما بـ885 وحدة جديدة
- إصابات برصاص الجيش واعتداءات المستوطنين في عدة مناطق
- الشيخ: التصريحات الإسرائيلية حول تقوية السلطة "نكتة"
- الآلاف يؤدون صلاتي الفجر والجمعة في الأقصى
- تشارلز ينصب ملكا لبريطانيا
- أبو بكر لـ"القدس": جهود كبيرة للإفراج عن الأسير ابو حميد
- الأمن الفلسطيني يتغلب على قضية القرصنة التي تعرضت لها خوادم "الصحة"
- روسيا ترسل تعزيزات إلى خاركيف