رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر وقوع عشرات الإصابات في الضفة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-عشرات الإصابات في الضفة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين

- جنرال إسرائيلي لجنوده: اقتلوا العرب وهم هاربون

- منصور: كل قاعات الأمم المتحدة لا تكفي لاستيعاب ضحايا الإرهاب الفلسطينيين

- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من السفير نوفل يعزيه فيه بوفاة ابنة شقيقه

- وفاة مريضين بالسرطان من غزة منعتهم إسرائيل من السفر لتلقي العلاج

- أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

- فريق «السايبر» التابع للأجهزة الأمنية يفك التشفير الذي تعرضت له خوادم وزارة الصحة جراء القرصنة

- وقفات أمام مقار «غوغل» و«أمازون» في مدن أميركية احتجاجا على تعاونهما مع إسرائيل

- كندا: 20 منظمة ومئات الناشطين يطالبون الحزب الديمقراطي بالانسحاب من لجنة الصداقة البرلمانية مع اسرائيل

- استطلاع: تزايد قوة معسكر نتنياهو دون الحصول على أغلبية في "الكنيست"

- سلطات الاحتلال تستأنف مشروعها التهويدي في النقب

- كوريا الشمالية تتبنى قانونا يسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية

- الوسيط الأميركي: «تقدم جيد جدا» في محادثات النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل

- "العدل الأميركية" تقرر الاستئناف على قرار تعيين خبير لفحص الوثائق المصادرة من مقر ترامب

"الأيام":

- مسيرات الجمعة: قمع ومواجهات وإصابات والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

- لليوم الثاني.. إصابات بينها بالرصاص الحي واعتقال شاب خلال مواجهات في سنجل

- الاحتلال يعتقل شابا في الشيخ جراح بعد اعتداء المستوطنين عليه

- "الشاباك" يعتقل فلسطينيين بزعم الضلوع في عمليات إطلاق نار بالضفة

- قناة عبرية: الاحتلال يهدد بعملية واسعة في شمال الضفة ويستدعي آلاف الجند

- وزير خارجية الإمارات يزور إسرائيل في ذكرى التطبيع

- سقوط "مسيرة" إسرائيلية في "المتوسط" قرب حدود لبنان

"القدس":

- توسیع مستوطنتين على أراضي جبع وحزما بـ885 وحدة جديدة

- إصابات برصاص الجيش واعتداءات المستوطنين في عدة مناطق

- الشيخ: التصريحات الإسرائيلية حول تقوية السلطة "نكتة"

- الآلاف يؤدون صلاتي الفجر والجمعة في الأقصى

- تشارلز ينصب ملكا لبريطانيا

- أبو بكر لـ"القدس": جهود كبيرة للإفراج عن الأسير ابو حميد

- الأمن الفلسطيني يتغلب على قضية القرصنة التي تعرضت لها خوادم "الصحة"

- روسيا ترسل تعزيزات إلى خاركيف