  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة من جماعين

السبت 10 سبتمبر 2022 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من بلدة جماعين جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات خاصة "مستعربين" اقتحمت بلدة جماعين، وحاصرت عددا من المنازل، وداهمت محال تجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات فيها.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عبد الله وشقيقه عروة محمد سعيد عبد الله، عقب محاصرة منزلهما، واستولت على مركبة خاصة بهما.

وأشارت إلى أن تلك القوات اعتقلت المواطن منتصر السلعوس، بعد أن حاصرت منزله، وفتشته.

#نابلس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يشعرون بالغضب من كوخافي.. تفاصيل جديدة عن تسلل شاب لتنفيذ عملية في تل أبيب

السعودية.. ضجة يثيرها الغامدي بفتوى "الفخذ ليس عورة" و"عدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال"

جيروزاليم بوست: لهذا السبب لم تزر إليزابيث الثانية "إسرائيل"

قناة عبرية:"إسرائيل" لن تتمكن من البقاء.. وحزب الله قد يعبر الحدود في المعركة القادمة وبأعداد كبيرة

الكشف عن موعد جولة المباحثات الجديدة للمصالحة بين فتح وحماس في الجزائر

قناة عبرية: منذ متى السلطة مسؤولة عن أمن مواطني "إسرائيل" وجنودها؟

تخوف إسرائيلي من استمرار "كابوس" الجنود الأسرى في غزة

الأخبار الرئيسية

لبنان

خبير عسكري: التوصل لاتفاق مع لبنان أهم من اتفاقيات التطبيع

الاحتلال الاسرائيلي يحاصر منزلا في جماعين ويعتقل ثلاثة مواطنين

تخوف إسرائيلي من استمرار "كابوس" الجنود الأسرى في غزة

إعلام عبري: "إسرائيل" في ورطة وأمام ظاهرة مقلقة

قيادي بحماس يتحدث عن آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية