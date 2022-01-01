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طقس فلسطين : أجواء حارة نسبياً

السبت 10 سبتمبر 2022 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء حارة نسبياً



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حارا نسبيا الى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الاحد المقبل حارا نسبيا الى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة على درجات الحرارة وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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