قيادي بحماس يتحدث عن آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى

غزة/سمام

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين، مساء اليوم الجمعة، ان حركة حماس تتابع قضية الأسرى بشكل عام وقضية الأسير ناصر أبو حميد بشكل خاص.

وأضاف جبارين خلال حديثه مع قناة الأقصى " قلنا لكل الوسطاء أننا على استعداد تام لإنجاز صفقة تبادل ولكن الاحتلال غير جدي بذلك.

وأكد جبارين أن قضية الأسرى والمسرى على سلم أولويات المقاومة، وأن إطلاق سراح أسرانا من سجون الاحتلال الصهيوني على سلم أولويات حركة حماس.

ولفت جبارين الى أن حكومة الاحتلال تستخدم قضية الأسرى في العملية الانتخابية دائماً ، وأنه لا يوجد لديها أي جدية إنجاز أي صفقة في القريب.

وأشار الى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال استمرار هذا الاحتلال الغاصب

وأكد جبارين أن قضية الأسرى حاضرة في كل وقت على طاولة قيادة حركة حماس.

وتوجه جبارين بالتحية لعائلة الشهيد البطل ناصر أبو حميد.

وتظاهر مئات الإسرائيليين، يوم الأربعاء الماضي 07 سبتمبر 2022، في عسقلان، بالذكرى الثامنة لأسر المقاومة الفلسطينية اليهودي الاثيوبي إفراهام منغستو.

واتهمت عائلة منغستو خلال كلمة لها في التظاهرة بذكرى أسره عام 2014، الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عنه، واصفةً ما يجري بأنه كابوس يصعب النجاة منه.

وقال شقيقه، إنه حان الوقت من أجل عودة منغستو، داعيًا المسؤولين في تل أبيب للعمل من أجل ذلك.

وأشار إلى أن عائلته لم تتلقى أي إشارات حتى اللحظة حول مصيره وحالته