إشعال النار في آلية لجيش الاحتلال وإصابة مستوطنين في الضفة

رام الله/قلقيلية/سما/

اشتعلت النيران في آلية لجيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، بعد استهدافها بزجاجات حارقة في عزون شرق قلقيلية، فيما أصيب مستوطنين اثنين، خلال المواجهات مع الأهالي في بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وتضررت آلية الجيش خلال مواجهات عنيفة اندلعت اندلاع مواجهات عنيفة داخل بلدة عزون.



وألقى الشبان الفلسطينيون، الزجاجات الحارقة والحجارة صوب جنود الاحتلال، فيما قمعت قوات الاحتلال المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص صوبهم.

وفي رام الله، أصيب عدد من الفلسطينيين، واعتقل آخر، لدى مهاجمة المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي بلدة سنجل شمال شرق رام الله، فيما أصيب مستوطنين اثنين.

وهاجم مجموعة من المستوطنين المواطنين في الأراضي المهددة بالاستيلاء، وحطموا 6 مركبات، بحماية من قوات الاحتلال.