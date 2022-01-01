غانتس: أتمنى أن لايدخل الجيش الإسرائيلي في جولة قتال قبل انتخابات الكنيست

القدس المحتلة/سما/

أكّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الجمعة، إنّ الجيش و"الشاباك" والشرطة يعملون بقدر كبير من القوة الاستخبارية والكثير من الأنشطة الهجومية والدفاعية.

وأضاف غانتس في حديث للقناة (12) العبرية، أنّه "تم الدفع بأكثر من 10 كتائب في الضفة الغربية، وعززنا القوات على خط التماس"، وفق صحيفة القدس المحلية.

وتابع: "أتمنى أن لا يدخل الجيش الإسرائيلي في جولة قتال جديدة على أي من الجبهات قبل انتخابات (كنيست) المقبلة في الأول من نوفمبر المقبل".



وأردف غانتس: "نحن بحاجة إلى مواصلة نشاطنا وعملياتنا هجوميا ودفاعيا بقدر ما هو ضروري وفي كل مكان ولن تتوقف حتى استعادة الهدوء".

وفيما يخصّ العملية التي زعم الاحتلال أنه سيتم تنفيذها في "تل أبيب" أمس، أوضح غانتس، أنّه "تم تفادي وقوع هجوم كبير، اليقظة مهمة للغاية وهذا ما نتوقعه من القوى الأمنية".