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تونس: اتفاقية توأمة بين جمعيتي الأخوة الفلسطينية - التونسية

الجمعة 09 سبتمبر 2022 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس: اتفاقية توأمة بين جمعيتي الأخوة الفلسطينية - التونسية



تونس/سمام

 وقع رئيس جمعية الاخوة الفلسطينية التونسية حاتم الشوا ورئيس جمعية الاخوة التونسية الفلسطينية لسعد شيبوب، اليوم الجمعة، اتفاقية توأمة بين الجمعيتين، في مقر سفارة دولة فلسطين، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية هائل الفاهوم.

وتنص الاتفاقية على تنظيم الفعاليات والأنشطة في البلدين، لتعزيز روح الاخوة، والتعريف بتراث كل بلد لدى الآخر، وإقامة نشاطات ثقافية ورياضية وفنية، وتنظيم ملتقيات الأنشطة الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية، ودورات رياضية ودية ورحلات فنية وثقافية.

وشدد الفاهوم على الشراكة بين الشعبين الشقيقين التي لا بد ان تتميز بتجديد التراكمات الإيجابية المبنية، مثنيا على هذه الاتفاقية التي تأتي تأكيدا على عمق العلاقة بين الجانبين.

#تونس

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