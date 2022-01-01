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الوسيط الأمريكي يعلن تحقيق "تقدم جيد جدا" في محادثات النزاع البحري بين "إسرائيل" ولبنان

الجمعة 09 سبتمبر 2022 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوسيط الأمريكي يعلن تحقيق "تقدم جيد جدا" في محادثات النزاع البحري بين "إسرائيل" ولبنان



بيروت/سما/

قال الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، اليوم الجمعة، إن المفاوضات حققت "تقدما جيدا جدا".


وقال بعد لقائه بالرئيس ميشال عون ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم: "أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا جدا"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا.


ويخوض البلدان مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".

وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.


والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا. وستمثل حقوق الاستكشاف جنوب الخط 23 تنازلا من إسرائيل.

#لبنان #اسرائيل

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