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جونسون يكشف عن طلب من هيئة الإذاعة البريطانية قبيل وفاة الملكة

الجمعة 09 سبتمبر 2022 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جونسون يكشف عن طلب من هيئة الإذاعة البريطانية قبيل وفاة الملكة



وكالات

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن طلب لهيئة الإذاعة البريطانية إجراء مقابلة معه، والحديث عن الملكة إليزابيث الثانية باعتبارها متوفاة، لكنه رفض.


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس العموم المكرس لذكرى الملكة إليزابيث الثانية، حيث قال جونسون، الذي استقال مؤخرا من منصبه: "آمل ألا يمانع البرلمان إذا بدأت حديثي باعتراف شخصي. قبل بضعة أشهر، طلب صحفيو هيئة الإذاعة البريطانية BBC إجراء مقابلة معي بشأن جلالة الملكة. جلسنا، وبدأت الكاميرا في التصوير، ثم طلبوا مني التحدث بشأنها بصيغة الماضي.. تملكتني غصة في حلقي، ولم أستطع الاستمرار. بالكاد كبحت دموعي.. كان علي أن أطلب منهم المغادرة".

وكان قصر باكنغهام قد أعلن يوم أمس الخميس، 8 سبتمبر، عن وفاة الملكة، إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما.

#بوريس جونسون

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