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الكشف عن موعد جولة المباحثات الجديدة للمصالحة بين فتح وحماس في الجزائر

الجمعة 09 سبتمبر 2022 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد جولة المباحثات الجديدة للمصالحة بين فتح وحماس في الجزائر



غزة/سما/

كشفت مصادر مطلعة عن خطوة جديدة في محاولة رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، بعد فشل كل جولات الحوار السابقة في تذليل العقبات القائمة والبدء الفعلي في إجراءات المصالحة الفلسطينية.


وقالت المصادر في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن دولة الجزائر تستعد لاستضافة جولة جديدة من جولات الحوار بين قيادات حركة فتح وحماس، في خطوة على طريق المصالحة، لا سيما في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه فلسطين بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ومسلسل التهويد المستمر.


وأوضحت المصادر أن الجولة الجديدة من المقرر أن تنطلق في شهر أكتوبر المقبل، لبحث رؤية شاملة للمصالحة وتوحيد جهود الحركات الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، والعودة مرة أخرى إلى مسار الانتخابات، الذي توقف منذ فترة.


واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.


وأجرت الحكومة الجزائرية حوارات مع فصائل فلسطينية في يناير/كانون الثاني الماضي، كل على حدة، في محاولة للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام.


ولم يحدث أي مؤشر في مباحثات الجزائر على دفع اتفاق مصالحة للأمام؛ إذ تمسكت "فتح" بتشكيل حكومة وحدة تلتزم بالشرعية الدولية قبل أي شيء.


وأصرت "حماس" على انتخابات شاملة، بما في ذلك داخل منظمة التحرير، قبل المضي في أي اتفاق، كما أنها رفضت شكل الحكومة التي طرحها عباس.

وشملت الخلافات، إضافة إلى الحكومة والانتخابات، دور السلطة في غزة، وفي عملية إعادة الإعمار، وفقا للشرق الأوسط.


وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الماضي 2021، التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس، قبل أن يعلن عباس تأجيلها إلى أجل غير مسمى، بسبب رفض إسرائيل أن تشمل مدينة القدس.

#فتح #حماس #الجزائر

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