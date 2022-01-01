لاختيار معلمين.. تفاصيل زيارة الوفد الكويتي لقطاع غزة غدًا

غزة/سما/

أعلن مدير الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، رائد صالحية، اليوم الخميس، أن وفد كويتي سيصل قطاع غزة ظهر غد الجمعة، قادمًا من الضفة الغربية المحتلة، ومكلف لعقد اختبارات ومقابلات مع خريجين ومعلمين في القطاع، للعمل في الكويت.

وقال صالحية، في تصريح صحفي"، إن "الوفد الكويتي سيصل غزة غدًا، بعد أن مكث في الضفة مدة ثلاثة أيام"، مشيرًا إلى أن الوفد أجرى في الضفة عقد امتحانات ومقابلات مع خريجين وموظفين للعمل في الكويت.

وأضاف أن الوفد سيشرف على اجراءات الامتحانات التحريرية لقرابة 800 متقدم من تخصصات مختلفة وتبدأ السبت المقبل في قاعة متخصصة بإحدى الفنادق غرب مدينة غزة، ثم ستعقد اللقاءات الوجاهية، موضحًا أنه يوجد لجنة متخصصة من وزارة التربية والتعليم لترتيب وتنظيم هذه الإجراءات من السبت إلى الأربعاء.

وذكر، أن وزارته سترسل خلال ساعات الإيعاز للمتقدمين للمقابلات من خلال رسائل (sms) لموعد الاختبار التحريري وأماكن عقده.

ولفت صالحية، إلى أن آلية التسجيل للعمل في الكويت كانت عبر رابط إلكتروني نشره التعليم الكويتي، وحددت عبره شروط عدة للقبول.

وبخصوص السفر إلى الكويت، بيّن صالحية، أن سفر المقبولين بعد الانتهاء من اللقاءات منوطة بإجراءات الكويت.