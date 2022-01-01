  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لاختيار معلمين.. تفاصيل زيارة الوفد الكويتي لقطاع غزة غدًا

الجمعة 09 سبتمبر 2022 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاختيار معلمين.. تفاصيل زيارة الوفد الكويتي لقطاع غزة غدًا



غزة/سما/

أعلن مدير الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، رائد صالحية، اليوم الخميس، أن وفد كويتي سيصل قطاع غزة ظهر غد الجمعة، قادمًا من الضفة الغربية المحتلة، ومكلف لعقد اختبارات ومقابلات مع خريجين ومعلمين في القطاع، للعمل في الكويت.

وقال صالحية، في تصريح صحفي"، إن "الوفد الكويتي سيصل غزة غدًا، بعد أن مكث في الضفة مدة ثلاثة أيام"، مشيرًا إلى أن الوفد أجرى في الضفة عقد امتحانات ومقابلات مع خريجين وموظفين للعمل في الكويت.

وأضاف أن الوفد سيشرف على اجراءات الامتحانات التحريرية لقرابة 800 متقدم من تخصصات مختلفة وتبدأ السبت المقبل في قاعة متخصصة بإحدى الفنادق غرب مدينة غزة، ثم ستعقد اللقاءات الوجاهية، موضحًا أنه يوجد لجنة متخصصة من وزارة التربية والتعليم لترتيب وتنظيم هذه الإجراءات من السبت إلى الأربعاء.

وذكر، أن وزارته سترسل خلال ساعات الإيعاز للمتقدمين للمقابلات من خلال رسائل (sms) لموعد الاختبار التحريري وأماكن عقده.

ولفت صالحية، إلى أن آلية التسجيل للعمل في الكويت كانت عبر رابط إلكتروني نشره التعليم الكويتي، وحددت عبره شروط عدة للقبول.

وبخصوص السفر إلى الكويت، بيّن صالحية، أن سفر المقبولين بعد الانتهاء من اللقاءات منوطة بإجراءات الكويت.

#التعليم العالي #وفد كويتيي #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

“ضحِّكونا عليهم".. السيسي يوجّه الإعلام المصري للرد على ما تشيعه القنوات المناوئة للدولة

السعودية.. ضجة يثيرها الغامدي بفتوى "الفخذ ليس عورة" و"عدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال"

أسعار صرف العملات

وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث: عاهل بريطانيا الجديد سيحمل اسم الملك تشارلز الثالث

قناة عبرية:"إسرائيل" لن تتمكن من البقاء.. وحزب الله قد يعبر الحدود في المعركة القادمة وبأعداد كبيرة

جيروزاليم بوست: لهذا السبب لم تزر إليزابيث الثانية "إسرائيل"

انتحار رجل أعمال بمصر بعد كثرة ديونه.. "أوصى بحرق جثته"

الأخبار الرئيسية

نتنياهو-بن-غفير-سموتيريتش-بن-آري-لافتة1-1-730x438

وفق "حملة تنويم".. هل يحقق نتنياهو 61 مقعداً بثلاثية "بن غفير والعرب والديمقراطية" ؟

ياسر-عرفات-بيل-كلينتون-اسحق-رابين-اتفاق-أوسلو-730x438

صحيفة عبرية: هكذا تحول اتفاق أوسلو من صيغة للحل إلى "مهزلة" ومشروع استيطاني بيد اليمين

Screenshot_46

جيروزاليم بوست: لهذا السبب لم تزر إليزابيث الثانية "إسرائيل"

قناة عبرية:"إسرائيل" لن تتمكن من البقاء.. وحزب الله قد يعبر الحدود في المعركة القادمة وبأعداد كبيرة

جنين

واللا العبري: إدارة بايدن تمارس ضغوطا على السلطةو اللقاء مع الشيخ و فرج كان صعب للغاية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية