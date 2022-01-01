يافا: تواصل الوقفات الاحتجاجية في يافا ضد مخططات التهجير الإسرائيلية

يافا/سما/

يواصل أبناء شعبنا في مدينة يافا، اليوم الجمعة، الوقفات الاحتجاجية رفضا لمخطط التهجير الإسرائيلي الرامي إلى تهجير وتشريد 1400 من العائلات الفلسطينية في المدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت اليها القوى السياسية الفلسطينية في يافا، استنكارا للمخطط المجحف التهويدي بحق الفلسطينيين في يافا.

وحمل المعتصمون شعارات تندد بالقرار الإسرائيلي: "أملاك الغائبين لطرد السكان الفلسطينيين"، مؤكدين أن الاقتلاع والتهويد ما هو إلا قنبلة موقوتة لإخلاء المدينة من الفلسطينيين.

وحثّ أصحاب البيوت كافة أبناء شعبنا داخل الـ48 إلى التضامن معهم والتصدّي للترانسفير.

بدوره، أعرب المواطن عمر سكسك عن رفضه لقرار الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من يافا، قائلا لـ"وفا": هم "يراهنون على استسلامنا، لكننا لم ولن نستسلم فسيفشلوا في مخططاتهم الرامية إلى تهجيرنا وترحيلنا ونحن متمسكون بأرضنا وبيوتنا".

يشار إلى أن أهالي يافا ينظمون الوقفة الاحتجاجية أسبوعيا، لتسليط الضوء على نظام الأبرتهايد العنصري.