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مصر: تصريح حول الملكة إليزابيث وعلاقتها بنسل الرسول يثير جدلا واسعا

الجمعة 09 سبتمبر 2022 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: تصريح حول الملكة إليزابيث وعلاقتها بنسل الرسول يثير جدلا واسعا



القاهرة/سما/

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر بعد تداول وسائل الإعلام تصريحات سابقة لمفتي مصر الأسبق علي جمعة، حول أن الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، من أحفاد الرسول.

تصريح سابق منسوب لمفتي مصر الأسبق حول الملكة إليزابيث وعلاقتها بنسل الرسول يثير جدلا واسعا

وقال علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، في تصريحات سابقة: مكانش في واحد يوحد الله ويقول لا إله إلا الله ويجلس في إنجلترا، وفي إحدى المرات قبضوا على واحد من أهل هاشم وأرغموه على أن يتنصر، وقيل إن دا جد ملكة اليزابيث، واتكتب في كتب، وقيل إنه من أهل هاشم، أي هاشمي.

وأضاف علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء: طيب ملكة بريطانيا غير مسلمة ليه، لأن جدها ترك الإسلام بناء على الضغط اللي تم عليه.

وأعلن قصر باكنغهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاما، إثر تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.

#الملكة اليزابيث #الرسول

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