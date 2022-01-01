  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل" متفائل

الجمعة 09 سبتمبر 2022 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل" متفائل



بيروت/سما/

قال رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، إن "هناك تقدما في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح ​الاقتصاد اللبناني".

وفي تصريح من مطار بيروت الدولي، قبيل مغادرته لبنان، بعد زيارة سريعة التقى خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال هوكشتاين "أنني متفائل بما سمعناه وناقشناه".

وشدد على أن "هناك تقدما في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح ​الاقتصاد اللبناني​"، مؤكدا "أننا سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع".

#لبنان #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

“ضحِّكونا عليهم".. السيسي يوجّه الإعلام المصري للرد على ما تشيعه القنوات المناوئة للدولة

السعودية.. ضجة يثيرها الغامدي بفتوى "الفخذ ليس عورة" و"عدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال"

وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث: عاهل بريطانيا الجديد سيحمل اسم الملك تشارلز الثالث

أسعار صرف العملات

قناة عبرية:"إسرائيل" لن تتمكن من البقاء.. وحزب الله قد يعبر الحدود في المعركة القادمة وبأعداد كبيرة

انتحار رجل أعمال بمصر بعد كثرة ديونه.. "أوصى بحرق جثته"

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

ياسر-عرفات-بيل-كلينتون-اسحق-رابين-اتفاق-أوسلو-730x438

صحيفة عبرية: هكذا تحول اتفاق أوسلو من صيغة للحل إلى "مهزلة" ومشروع استيطاني بيد اليمين

قناة عبرية:"إسرائيل" لن تتمكن من البقاء.. وحزب الله قد يعبر الحدود في المعركة القادمة وبأعداد كبيرة

1242012786

يسرائيل هيوم: هل يكون تشارلز الثالث أول ملك بريطاني يزور "إسرائيل"؟

حماس تجدد عرضها للاحتلال بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن قبل فوات الأوان

جنين

واللا العبري: إدارة بايدن تمارس ضغوطا على السلطةو اللقاء مع الشيخ و فرج كان صعب للغاية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية