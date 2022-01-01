الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل" متفائل

بيروت/سما/

قال رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، إن "هناك تقدما في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح ​الاقتصاد اللبناني".

وفي تصريح من مطار بيروت الدولي، قبيل مغادرته لبنان، بعد زيارة سريعة التقى خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال هوكشتاين "أنني متفائل بما سمعناه وناقشناه".

وشدد على أن "هناك تقدما في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح ​الاقتصاد اللبناني​"، مؤكدا "أننا سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع".