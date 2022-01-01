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من هي أغنى عائلة عربية ؟

الجمعة 09 سبتمبر 2022 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هي أغنى عائلة عربية ؟



وكالات/سما/

تصدرت 37 شركة سعودية تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 100 شركة عائلية عربية في العام 2022، تليها الإمارات بعدد 25 شركة، والكويت بـ 8 شركات.


وحلت في مقدمة الشركات السعودية العائلية التي تضمنتها قائمه هذا التصنيف "العليان للتمويل، وفاس القابضة، ومجموعة المهيدب، وراشد عبدالرحمن، وسدكو، والجفالي، ودلة البركة، ونسما، والعوجان، والنويس، والعبيكان، وعمر قاسم العيسائي، والنهدي، والخريف، والقحطاني، وتمر، والجماز وروابي".

ولفتت مجلة "فوربس"، إلى أن التصنيف اعتمد على "إدراج الأعمال التجارية الخاصة والشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية".

وشملت المعايير التي استند إليها هذا التصنيف "حجم الاستثمارات، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات العامة المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى".

كما اعتمد التصنيف أيضا على "النشاط التجاري خلال العام الماضي، بما في ذلك طرح شركات تابعة في أسواق المال، والاستثمارات والمشاريع الجديدة، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي، وتاريخ الشركة وإرثها، وعدد الموظفين".

#عائلة عربية

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