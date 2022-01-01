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شاهد: اللقطة التي تسببت في اندلاع اشتباكات عنيفة بين لاعبي الجزائر والمغرب

الجمعة 09 سبتمبر 2022 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: اللقطة التي تسببت في اندلاع اشتباكات عنيفة بين لاعبي الجزائر والمغرب



وكالات

شهدت نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين بين منتخبي الجزائر والمغرب أمس الخميس، اشتباكات عنيفة فور إعلان تتويج الخضر باللقب.

وتوج المنتخب الجزائري بكأس العرب بفوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

 

وفور إعلان الحكم المصري محمود ناجي نهاية المباراة، نشبت اشتباكات عنيفة وعراك بالأيدي والأرجل بين لاعبي المنتخبين، مما استدعى تدخل الأجهزة الفنية لفض الشجار.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اللقطة التي تسببت في اندلاع هذه الاشتباكات، حيث يظهر في الفيديو، أحد لاعبي المنتخب الجزائري وهو يركض للاحتفال مع زميله الذي سجل الركلة الحاسمة للخضر، لكنه اصطدم وهو في طريقه بحارس المنتخب المغربي ليدخل اللاعبان في شجار قبل أن يتدخل باقي لاعبي المنتخبين ويتحول الملعب إلى حلبة ملاكم بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يوقع الاتحاد العربي لكرة القدم عدة عقوبات على المتسببين في هذه الأحداث غير الرياضية التي اختتمت بها المواجهة.

المصدر: مواقع التواصل

#الجزائر #المغرب #اشتباكات عنيفة #الجزائر والمغرب

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