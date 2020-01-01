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فيديو: عشرات اللبنانيين يقتحمون مقر وزارة العدل

الجمعة 09 سبتمبر 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: عشرات اللبنانيين يقتحمون مقر وزارة العدل



بيروت/سما/

اقتحم عشرات المتظاهرين، الجمعة، مقر وزارة العدل اللبنانية في العاصمة، للمطالبة باستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.


وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أنه “تم استقدام عناصر من فرقة مكافحة الشغب لإخراج الأهالي من الطبقة الأرضية لمبنى الوزارة”.
وأضافت أن المقتحمين “حاولوا الوصول إلى الطابق الخامس حيث يقع مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي لم يكن موجوداً في مكتبه”.


ووفق مراسل الأناضول، طالب المقتحمون باستكمال التحقيقات المتوقفة منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، بعيدا عن “المناكفات السياسية”.


يذكر أن السلطات اللبنانية وفي سياق تحقيقاتها بالانفجار كانت قد أوقفت نحو 17 شخصا بينهم عمال في المرفأ، وإداريين ومسؤولين وضباط أمنيين، دون أن يتم توجيه اتهامات ضدهم، منذ نحو عامين.


وأودى الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، بحياة أكثر من 200 شخصا وإصابة نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.

#لبنان #وزارة العدل

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