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تعيين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الجمعة 09 سبتمبر 2022 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان



نيويورك/سما/

عيّن النمساوي فولكر تورك، أحد أقرب مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة، مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه التي انتهت ولايتها نهاية الشهر الماضي.

ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في اجتماع في الجمعية العامة مساء الخميس (فجر الجمعة بتوقيت فلسطين) على تعيين تورك وسط تصفيق.

وقال تورك (57 عاما) في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" عقب تعيينه: "يشرفني أن يتم تعييني مفوضا ساميا لحقوق الإنسان، أشعر بإحساس عميق بالمسؤولية وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق وعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للجميع في كل مكان".

وتورك الذي أصبح مساعد الأمين العام للشؤون السياسية في كانون الثاني/يناير، أمضى معظم حياته المهنية في الأمم المتحدة ولا سيما في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث عمل بشكل وثيق مع غوتيريش عندما كان رئيسا لها.

#النمسا #حقوق الانسان

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