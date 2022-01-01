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4 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الجمعة 09 سبتمبر 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/سما/

 أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي نظمت اليوم الجمعة اسنادا للمعتقل المريض ناصر أبو حميد الذي يتعرض لسياسة الإهمال الطبي في معتقلات لاحتلال.

وشارك في المسيرة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية نصرة للأسرى.

وأفاد الناطق الاعلامي في إقليم "فتح" في قلقيلية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني وقنابل الصوت، مما أدى لإصابة 4 شبان بالرصاص، عولجوا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح شتيوي أن هذه المسيرة انطلقت تنديدا بسياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد أسرانا في معتقلات الاحتلال واسنادا للمعتقل ناصر أبو حميد الذي دخل مرحلة الخطر الشديد بسبب هذه السياسة.

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#الاحتلال #كفر قدوم

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