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إسرائيل" لن تتمكن من البقاء

جنرال إسرائيلي: "حزب الله" قد يعبر الحدود في المعركة القادمة وبأعداد كبيرة

الجمعة 09 سبتمبر 2022 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي: "حزب الله" قد يعبر الحدود في المعركة القادمة وبأعداد كبيرة



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة عبرية، اليوم الجمعة، أن حزب الله اللبناني قد يعبر الحدود الإسرائيلية في أي معركة قادمة أمام الجيش الإسرائيلي.


ونشر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، مقالا في القناة الـ 12 العبرية، اليوم الجمعة، أوضح من خلاله أنه بإمكان حزب الله اللبناني اجتياز الحدود مع إسرائيل وبأعداد كبيرة خلال المعركة المقبلة بينه وبين الجيش الإسرائيلي.


وحذر الجنرال بريك من أن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لمثل هذه المواجهة، مقارنة بحزب الله اللبناني، الذي يتأهب في أي لحظة لإسقاط آلاف الصواريخ والقذائف كل يوم على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، متوقعا عبور الحزب بأعداد كبيرة إلى الداخل الإسرائيلي، مناديا بضرورة تحضير وتجهيز سكان البلدات الشمالية الإسرائيلية لأي مواجهة مستقبلية مع الحزب.


وشدد الجنرال الإسرائيلي على أن الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل" والتي يعيش فيها حوالي 10 مليون نسمة، تحتاج إلى معالجة حقيقية حتى يمكنها مواجهة آلاف الصواريخ والقذائف من حزب الله، مشيرا إلى أن تلك الجبهة لم يتم تجهيزها للحرب الأصعب منذ حرب العام 1948.

وحذر بريك "إسرائيل" من أنها لن تتمكن من البقاء إذا لم تستعد الآن لمعركة متعدد الجبهات.


ونشر الجنرال إسحاق بريك، في المقال مجموعة من النصائح لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجديد، هرتسي هاليفي.

وأكد الجنرال بريك أن هرتسي هاليفي حصل على إرث صعب ومعقد من الرئيس الحالي لهيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، مناديا إياه باستعادة الهيبة للجيش الإسرائيلي والاستعداد للحرب، من الآن، على أكثر من جبهة.


وذكر الجنرال إسحاق بريك أن مهمة رئيس الأركان الجديد صعبة، بدعوى أن الوضع داخل القوات العسكرية صعب، والذي يمكن أن يقود البلاد إلى كارثة قومية كبيرة في أي معركة مستقبلية، مطالبا الجنرال هاليفي بالابتعاد عن أسلافه من رؤساء الأركان، وبأن الجيش يحتاج إلى إعادة تصحيح كاملة.


وناشد الجنرال بريك ،هرتسي هاليفي، بضرورة تدشين جيش قوي ونوعي بمستويات عالية من المهنية والحرفية العسكرية، مشيرا إلى أن الجيش يتزود بمعدات وتقنية عالية وحديثة حتى يغطي بها على فشله، خاصة في ظل نقص التدريبات وعدم التدريب على استعمال التقنيات الحديثة الواردة إلى الجيش، فضلا عن النقص الكبير في القوى البشرية المهنية.


 

#حزب الله #اللبناني #اسرائيل #كاريش #الغاز

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