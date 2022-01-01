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حماس تجدد عرضها للاحتلال بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن قبل فوات الأوان

الجمعة 09 سبتمبر 2022 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تجدد عرضها للاحتلال بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن قبل فوات الأوان



غزة/سما/

جددت حركة حماس، اليوم الجمعة، عرضها للبدء بمفاوضات صفقة تبادل من خلال الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن.

وقال زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي له، إن حركته تتابع بقلق بالغ الوضع الصحي الخطير للأسير ناصر أبو حميد، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، وحياة الأسرى المرضى كافة داخل السجون والمعتقلات.

وأكد جبارين وهو مسؤول ملف الشهداء والأسرى في حماس، على أن قضية الأسرى وتحريرهم مثّلت ولا تزال تمثّل أيقونة تلهب نضال شعبنا، ووقوداً لانتفاضته المتجدّدة على امتداد الوطن. وفق نص تصريحه.

وأضاف: نجدّد عرض المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الحركة للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، وعلى الاحتلال أن يلتقط الفرصة قبل فوات الأوان.

ودعا الجماهير والقوى الحية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى التحرّك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن من خطر الموت البطيء الذي يتعرّضون له بفعل إجرام الاحتلال.

#حماس #الاسرى #الاحتلال

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