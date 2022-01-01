  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 09 سبتمبر 2022 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أدّى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، وعلى أبواب "الأقصى" وفي محيطه.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس بأنّ 60 ألف مصلٍّ من القدس والضفة الغربية وأراضي الـ48 أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربيى إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا -لم تعرف هويته-، عند باب الساهرة.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، وواصل المئات رباطهم بعد صلاة الفجر في باحاته، لإعمار المسجد ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

#المسجد الاقصى #صلاة

الأكثر قراءة اليوم

“ضحِّكونا عليهم".. السيسي يوجّه الإعلام المصري للرد على ما تشيعه القنوات المناوئة للدولة

السعودية.. ضجة يثيرها الغامدي بفتوى "الفخذ ليس عورة" و"عدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال"

وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث: عاهل بريطانيا الجديد سيحمل اسم الملك تشارلز الثالث

أسعار صرف العملات

انتحار رجل أعمال بمصر بعد كثرة ديونه.. "أوصى بحرق جثته"

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

اصابة مستوطن خلال عملية اطلاق نار في حوارة جنوب نابلس

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي: "حزب الله" قد يعبر الحدود في المعركة القادمة وبأعداد كبيرة

1242012786

يسرائيل هيوم: هل يكون تشارلز الثالث أول ملك بريطاني يزور "إسرائيل"؟

حماس تجدد عرضها للاحتلال بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن قبل فوات الأوان

جنين

واللا العبري: إدارة بايدن تمارس ضغوطا على السلطةو اللقاء مع الشيخ و فرج كان صعب للغاية

مسؤول إسرائيلي : تل أبيب تضغط على الرئيس عباس لتحقيق الهدوء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية