60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

القدس المحتلة/سما/

أدّى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، وعلى أبواب "الأقصى" وفي محيطه.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس بأنّ 60 ألف مصلٍّ من القدس والضفة الغربية وأراضي الـ48 أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربيى إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا -لم تعرف هويته-، عند باب الساهرة.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، وواصل المئات رباطهم بعد صلاة الفجر في باحاته، لإعمار المسجد ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.