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سقوط طائرة إسرائيلية موجهة عن بعد قرب الحدود اللبنانية

الجمعة 09 سبتمبر 2022 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط طائرة إسرائيلية موجهة عن بعد قرب الحدود اللبنانية



القدس المحتلة / سما /

 قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن طائرة موجهة عن بعد سقطت الليلة الماضية في الفضاء البحري بالقرب من الحدود الشمالية.

وأوضح الجيش: "سقطت طائرة موجهة عن بعد الليلة الماضية في الفضاء البحري بالقرب من الحدود الشمالية، إثر عطل".

وأضاف: "قامت القوات بإخراجها من البحر وسيتم التحقيق في الحادث، وقد تم إيقاف الطائرات من هذا النوع حتى انتهاء التحقيق".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الطائرة الموجهة سقطت عند الحدود الإسرائيلية- اللبنانية.

وتستخدم إسرائيل هذا النوع من الطائرات للرصد وجمع المعلومات الاستخبارية.

ويقوم حاليا آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لحل النزاع الحدودي البحري بجولة في المنطقة حيث زار لبنان ومن المقرر أن يزور إسرائيل أيضا.

ومؤخرا برزت خلافات بين إسرائيل ولبنان حول موقع منصة تنقيب، تقول إسرائيل إنها ضمن حدودها البحرية فيما يقول لبنان إنها تقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.

وكان حزب الله هدد بمهاجمة المنصة الإسرائيلية في وقت سابق.

وتقود الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية بينهما فيما يأمل الجانبان أن تقود هذه الخطوة لإمكانية الاستفادة من الاحتياطات المتوقعة في المنطقة.

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