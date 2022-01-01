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مسؤول إسرائيلي : تل أبيب تضغط على الرئيس عباس لتحقيق الهدوء

الجمعة 09 سبتمبر 2022 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي : تل أبيب تضغط على الرئيس عباس لتحقيق الهدوء



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول سياسي إسرائيلي، إن "تل أبيب" تركز جهودها على تحقيق الهدوء في جنين ونابلس من خلال الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، عن المسؤول قوله إن "المشكلة مع قيادة السلطة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن هناك نقص تعاني منه السلطة في اتخاذ إجراءات أمنية مضادة.

وأشار إلى أن الضغوط حاليًا تمارس على الرئيس عباس لتحقيق واستعادة الهدوء.

وعقدت أمس جلسة مشاورات أمنية عاجلة بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، وكبار الوزراء والجهات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، وأجمع الكل على أن الوضع متفجر.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن التعامل مع الأزمة بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى مواجهة محدودة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمسلحين في جنين ونابلس.

"صحيفة القدس"

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