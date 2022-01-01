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انتحار رجل أعمال بمصر بعد كثرة ديونه.. "أوصى بحرق جثته"

الجمعة 09 سبتمبر 2022 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتحار رجل أعمال بمصر بعد كثرة ديونه.. "أوصى بحرق جثته"



القاهرة / وكالات /

أعلنت الشرطة المصرية أن رجل أعمال مقيما بأحد المجمعات الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة انتحر بسبب كثرة الديون المتراكمة عليه، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عثرت على جثة أحد الأشخاص مصابا بطلق ناري، ملقاة داخل شقة سكنية في كومبوند شهير بالقاهرة الجديدة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأمنية، أن رجل الأعمال تخلص من حياته بسبب مروره بأزمة مادية لكثرة الديون المتراكمة عليه وعدم قدرته على السداد مما دفعه لوضع حد لحياته.

وبحسب إعلام محلي: "يمتلك رجل الأعمال شركة طيران خاصة، وكانت تقدر خسارته اليومية منذ بداية جائحة كورونا بـ 2 مليون جنيه، لذا تراكمت عليه ديون كثيرة".


وقالت زوجة رجل الأعمال، في تحقيقات النيابة، وفق الإعلام المحلي، إنها "سمعت صوت إطلاق نار في حديقة المنزل فخرجت مسرعة لتجد زوجها جثة هامدة وبجواره مسدسه الخاص وجواب مكتوب باللغة الإنجليزية ومضمونه يطلب منها السماح ويوصيها بحرق جثته ودفنها بإيطاليا وأن تعيش هي وأولادهما الأربعة هناك بإيطاليا وتترك مصر لأنه كره العيش فيها".


وأفادت الزوجة بالتحقيقات، أن زوجها رجل الأعمال "كان يمر بحالة نفسية سيئة جداً واكتئاب بسبب خسارته اليومية منذ بداية كورونا مبالغ طائلة أدى لكثرة الديون وتراكمها". واستبعدت وجود شبهة جنائية وراء مقتل زوجها.

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