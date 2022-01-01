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استطلاع جديد يظهر قوة نتنياهو أمام منافسيه

الجمعة 09 سبتمبر 2022 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع جديد يظهر قوة نتنياهو أمام منافسيه



القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع جديد نشر اليوم الجمعة، ازدادت قوة أحزاب اليمين في المعارضة بقيادة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لكن الأخير لن يتمكن من تشكيل حكومة بسبب عدم حصول معسكره على أغلبية في الكنيست.

 
 ووفقاً للاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية، تراجعت قوة حزب العمل الذي ترفض رئيسته، ميراف ميخائيلي، بشدة خوض انتخابات الكنيست في قائمة واحدة مع حزب ميرتس.
 
وأوضح الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات الكنيست الآن لحصل معسكر نتنياهو على 59 مقعدا، موزعة كالتالي: الليكود 31 مقعدا، الصهيونية الدينية 13 مقعدا، شاس 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.
 
في المقابل، حصلت أحزاب الائتلاف الحالي على 55 مقعدا، موزعة كالتالي: "ييش عتيد" 25 مقعدا، "المعسكر الوطني" 12 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد، العمل 4 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد.
 
ولا تزال القائمة المشتركة مستقرة عند 6 مقاعد. ولم تتجاوز قائمة "الروح الصهيونية" برئاسة وزير الداخلية، أييليت شاكيد، نسبة الحسم.

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