غانتس يهدد الضفة الغربية وأماكن أخرى و هذا ما قاله ..

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إن "إسرائيل ستكثف غاراتها لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية وأماكن أخرى".

وأكد خلال احتفال للضباط "سننشر المزيد من القوات والمزيد من الإجراءات، وسنعزز التعاون بين وكالات الأمن ونعجل ببناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية".

وأضاف: "في الأسبوع المنصرم وحده، منعنا عددًا من المحاولات لإلحاق الأذى بالإسرائيليين انطلاقا من الضفة الغربية". حسب قوله.

وقال غانتس : "رسالتنا الى العالم بسيطة - "حيثما لا يتم محاربة الإرهاب والتعامل معه سنحاربه وسنتعامل معه ".