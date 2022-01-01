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الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

الجمعة 09 سبتمبر 2022 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا



رام الله / سما /

يتوقع أن يطرأ اليوم، الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا في ساعات الظهيرة وبين الحادية عشرة والرابعة تحديدا. ومع حلول المساء يعتدل الطقس وتنخفض الحرارة لتسود أجواء لطيفة خصوصا في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء الرطوبة العالية في المناطق الساحلية وفي المناطق السهلية في شمال الضفة الغربية والسهول الشمالية.

السبت: تبقى الحرارة دون أية تغيير يذكر، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال الظهيرة. ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق المرتفعة، ومنعش في باقي المناطق.

الأحد: تبقى الأجواء الحارة نسبيا هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة تحديدا، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. وتسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. ومع حلول المساء يصبح الجو معتدلا، ومريحا، ولطيفا، ومنعشا.

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